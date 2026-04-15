漫画家でエッセイストの東海林さだおさんが5日、心不全のため東京都内の病院で亡くなっていたことが明らかになった。88歳。15日、共同通信が伝えた。東海林さんは、1937年、東京都生まれ。早稲田大学中退。70年に『タンマ君』『新漫画文学全集』で文藝春秋漫画賞、95年に『ブタの丸かじり』で講談社エッセイ賞、97年に菊池寛賞受賞。2000年に紫綬褒章受章。01年には『アサッテ君』で日本漫画家協会賞大賞受賞。11年旭日小綬章