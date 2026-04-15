京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童がおととい、遺体で見つかりましたが、警察はきょう、男児の自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索しています。京都府南丹市の男児の自宅前にいます。けさ7時すぎに警察が自宅前に集まり始め、その後、中に入っていきました。11歳の小学生・安達結希さんはおととい、南丹市の山林で遺体で見つかりました。きのう、遺体の身元が安達さんと確認されたことから、警察は死体遺棄の疑いで、けさか