警視庁東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁は15日、道交法違反容疑で、物まねタレントの長州小力さん（54）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。警視庁は起訴を求める厳重処分の意見を付けた。捜査関係者によると、書類送検容疑は9日午前、中野区の路上で運転免許証の有効期限が切れた状態で運転し、赤信号を無視した疑い。警察官が交通違反の取り締まり中に信号無視を確認し停車させ