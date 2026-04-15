タレント菊地亜美（35）が、14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。痛烈な長女のひと言に苦笑した。パーソナリティーのバービーと「これってうちだけ？」というテーマでトーク。菊地は「娘が体形のこととか、『あの人太ってる』とか『ちょっと太ってるね』って言うことに対して、そういうのは傷つくから言っちゃダメだよ。もし思っても家に帰ってママに言って？って言ってたんですよ」と人の容