京都府南丹市の山林で見つかった園部小６年の安達結希さん（１１）の遺体をめぐり、府警は１５日、同市園部町にある安達さんの自宅に死体遺棄容疑で家宅捜索に入った。安達さんは３月２３日午前８時ごろ、父親の運転する車で園部小付近の駐車場で下車。そのまま行方が分からなくなっていた。学校側が保護者に連絡したのは同日１１時５０分ごろ。警察には父親が通報した。安達さんの遺体は１３日午後４時４５分ごろ、園部小の