今月９日に東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁は１５日、道交法違反容疑で、物まねタレントの長州小力（５４）を書類送検した。起訴を求める厳重処分の意見を付けた。小力は９日午前に自家用車を運転して交差点で信号無視したところを交通違反取り締まり中の警察官に停車させられた。免許証を確認したところ、有効期限が約２か月前に切れていることが判明した。現場は歩行者と車の青信号のタイミン