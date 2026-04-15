元日本テレビキャスターの真山勇一氏（８２）が、明治から昭和３０年代初頭までの映像で構成されたドキュメンタリー映画「残されたヘッドライン」（１７日公開）で、映画ナレーションに初挑戦した。日テレ時代、イラン・イラク戦争やカンボジア内戦、９・１１米同時多発テロを現地取材した真山氏に、伝えることの大切さ、ＡＩ時代のキャスターやアナウンサーの存在意義などを聞いた――。――同作は明治から昭和３０年代初頭ま