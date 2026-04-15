「シブがき隊」元メンバーの布川敏和が愛車の写真を公開した。布川は１４日に自身のインスタグラムを更新。「皆さん、日々是好日〜」と書き出すと、「今日は愛車·ヴェゼル君のタイヤを夏用に履き替えてきやしたぁ〜！」とつづり、夏用タイヤに変更した愛車の写真をアップ。そして、「このホイールの方が，やっぱイイなぁ〜〜〜！」とつづった。また、「＃布川敏和＃愛車＃ヴェゼル＃夏用タイヤ」と、ハッシュタ