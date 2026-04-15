米人気ロックバンドノー・ダウトのギタリスト、トム・デュモント（５８）が、若年性パーキンソン病と診断されたことを明かした。米誌ピープルが先日、報じた。トムはインスタグラムに投稿した動画の中で、数年前に症状が現れた後から、若年性パーキンソン病と診断されたことを明かしつつ「みんなに話しておきたいのは僕の健康状態について。何年も前からいろいろな症状が現れていたから、医者へ行った。神経科医に行って、数々