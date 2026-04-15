２０２４年末でＴＢＳを退社した小倉弘子アナウンサーが夫婦ショットを披露した。１５日に自身のインスタグラムを更新し「４月１４日結婚記念日でした。本日より２２年目突入」と明かす。元プロサッカー選手で解説者の水内猛氏と食事を楽しむ２ショットや、ジムで運動する様子をアップ。「お互いメンテナンスが大切なお年頃。ランチして筋トレしてきました。引き続きよろしくどうぞ〜」と夫にメッセージを寄せ、「＃結婚記念