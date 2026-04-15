移住先のドバイから帰国した４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、日本での近況を報告した。「桜が綺麗に咲くこの季節我が家の末っ子、ポコちゃんが日本の小学校で２年生になり、気づけば１週間が経ちました。」と末っ子三男の小学校進級を報告。「日本で２年生になるのは夏の帰国の予定だったから、みんなと一緒に進級して、クラス替えまで経験できたことは、予期せぬ嬉しい想い出になりました。ひらがな、カタカナに