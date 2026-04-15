高松市役所 高松市が15日、2026年度の特定事業主行動計画を発表しました。市の職員一人一人が自分らしく活躍できる職場を推進し、意欲を持った職員の育成や組織風土を構築します。 計画では、キャリア形成の支援、女性職員登用の推進、女性消防職員の割合の拡充、出産・子育てに関する制度の周知、育児休暇・休業を取得しやすい環境の整備、妊娠中や出産後の職員への支援、働き方の意識改革の促進、職場風土の改革、柔軟な