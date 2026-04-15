アジア株上海株上値重い、米中首脳会談を前にベッセント氏が中国非難 東京時間11:09現在 香港ハンセン指数 26190.70（+318.38+1.23%） 中国上海総合指数 4042.32（+15.70+0.39%） 台湾加権指数 36968.62（+672.50+1.85%） 韓国総合株価指数 6136.39（+168.64+2.83%） 豪ＡＳＸ２００指数 8985.20（+14.38+0.16%） アジア株は上昇、米イラン戦争の最悪期が過ぎたことに安堵。 トラ