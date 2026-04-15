（Ｃ）石森プロ・東映 TOKYO MXは、特撮ドラマ「仮面ライダー」のTVシリーズ4Kリマスター版を、4月28日、29日の2夜連続で放送する。放送するエピソードは、1号・2号ダブルライダー初の共演となった記念すべき回で、28日20時57分より第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」を、29日20時57分より第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」を放送する。 4Kリ