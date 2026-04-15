１３日、黒竜江省大慶市林甸県の草原で撮影したノガン。（林甸＝新華社配信／王勇剛）【新華社ハルビン4月15日】中国黒竜江省大慶市林甸（りんてん）県の草原でこのほど、国家1級保護動物のノガンが確認された。ノガン科に属する大型の地上性鳥類で、広大な平原や乾燥した草原、サバンナ、半砂漠地帯などに生息。国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストと「中国絶滅危惧動物レッドデータブック」に掲載されている。１３日、黒竜