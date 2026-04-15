◇ナ・リーグドジャースーメッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は左直に倒れ“先頭弾返し”とはならなかった。初回、先発の山本由伸が先頭打者・リンドアに2ボールからの3球目、直球を狙われ、レフトスタンドに先頭打者アーチを被弾した。一方、ドジャースの先頭打者である大谷は初回の第1打席は2スト