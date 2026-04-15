シブがき隊として人気を集めたタレントの“ふっくん”こと布川敏和（60）が13日、自身のインスタグラムを更新。元妻でタレントのつちやかおり（61）や孫たちと過ごした焼肉の様子を公開し、家族の温かい時間に、多くの反響が寄せられている。【動画・写真】「フックンfamily 最高ですね」布川敏和＆元妻・つちやかおり＆孫たちの家族団らんショット投稿では「昨日は お孫ちゃん達と〜」とうれしげにコメントし、孫や娘たちと過