自らをイエス・キリストに似せたように見える画像をSNSに投稿したアメリカのトランプ大統領。背景にあるのはイラン情勢をめぐる「ある人物」との対立があります。一方、そのイランとは2度目の協議を検討していることが報じられました。【画像を見る】トランプ氏が削除した画像「キリストだと思うのはフェイクニュースだけ」トランプ大統領に支持層から批判「信仰への冒涜」医療従事者や両手を合わせた女性らが見守るのは、ベッドに