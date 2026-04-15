【第7話】 4月15日 公開 第7話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は4月15日、真顔逸華氏によるマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第7話をチャンピオンクロスにて公開した。 今回は、うさぎと一緒に鍾乳洞を見学しに行く。閉所が好きな彼女は洞窟内を楽しむが、道はどんどん狭くなっていき……。 チャンピオンクロス「デカいうさぎに懐かれた!?」のページ (C)真顔逸華（秋田書店