【第47話-3】 公開期間：4月15日～4月28日 第47話-3を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、荒川弘氏のマンガ「黄泉のツガイ」の第47話-3「ナイフと爆弾」をガンガンONLINEに公開した。 第47話-3では、イワンと対峙したアサは両親の居場所についての情報を聞き出そうとするが成果は得られない。戦いを続けようとするアサに対して、イワンのツガイ「大凶」と「小凶」は