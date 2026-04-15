4月15日は、県が定めた「自転車安全確認の日」です。これに合わせて、JR秋田駅では、県や警察が自転車へのいわゆる青切符制度の導入などを周知しました。街頭での啓発活動は、県や警察などが通学・通勤時間帯に合わせて行いました。自転車に乗る際の努力義務のヘルメットの着用や、今月導入されたばかりのいわゆる“青切符制度”を周知しました。“青切符制度”では、右側の通行や並んでの走行、乗りながらのスマートフォン