【55本目2】 4月15日 公開 55本目2「夏野藍 その後…II」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月15日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の55本目2「夏野藍 その後…II」をヤンマガWebにて公開した。 55本目2では、藍と2人で海岸へ。彼女に頼まれてオイルを塗ったり、海辺の温泉を楽しんだりと、夏の終わりのバカンスを満喫する。 「人妻