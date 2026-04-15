今月12日に風車の羽根が折れる事故が発生した男鹿市船越の現場近くにある観光案内所で、なまはげ像の一部が折れているのが見つかりました。石川一輝記者「写真撮影スポットとして有名なこちらのなまはげ像ですが、よく見ると神具の柄の部分が撤去され、短くなっています」一部が折れているのが見つかったのは、男鹿市船越の男鹿総合観光案内所にあるなまはげ像です。男鹿市観光協会によりますと、13日午後2時ごろ、2体のうち1体が