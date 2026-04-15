インターライフホールディングスが急反騰しストップ高の５６６円に買われている。１４日の取引終了後に発表した２７年２月期連結業績予想で、売上高１７０億円（前期比４．１％増）、営業利益１２億円（同２．８％増）と営業増益を見込むことが好感されている。堅調な設備投資需要を背景に、新規領域の開拓や大阪拠点の基盤拡大、高採算の大型案件の獲得などを図り営業増益を狙う。なお、純利益は８億円（同３．４％