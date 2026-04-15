村田製作所がマドを開けて４日続伸、連日の上場来高値更新と気を吐いているほか、日本ケミコンも同じく４連騰で２３年５月以来約３年ぶりの高値水準で上値追い鮮明となっている。 世界的にＡＩデータセンターの建設ラッシュとなるなか、ＡＩ半導体以外の周辺デバイスに投資マネーの視線が向いている。光ファイバーや光コネクターなど光関連デバイスが脚光を浴び、古河電気工業やフジクラなど