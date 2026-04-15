「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１１時現在で、キーエンスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でキーエンスは値下がりしている。同社は計測制御機器の大手。第３四半期累計の業績実績は増収増益と良好。製造業を中心とする世界的な設備投資の流れが追い風となった。２６年３月期の通期予想は非開示としており、今月２４日に決算発表する見