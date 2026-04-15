・村田製がマドを開け連日の上場来高値、コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が顕著 ・ＩＮＰＥＸや石油資源開発が続落、ＷＴＩ価格は一時８６ドル台に下落 ・テンシャルが４連騰、２６年８月期業績予想の上方修正と株式分割・株主優待制度拡充を好感 ・マニーが急反発、上期営業利益２２％増で従来予想を大きく上回って着地 ・ｎｏｔｅが波乱展開、１２～２月期好決算開示も高寄り後に急転直下の大