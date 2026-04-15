ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ＝カイ気配でストップ高水準に張り付く。同社は製造業を顧客対象としたデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）コンサルティングや、生産ライン向けにＡＩ画像認識技術を駆使した外観検査システムなどを手掛けている。企業の合理化ニーズを取り込み足もとの業績は絶好調に推移している。１４日取引終了後に発表した２６年２月期決算は営業利益が前の期比５４％増の９億１４００