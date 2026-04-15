日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間14日、アメリカ・ワシントンで行われる国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦する。日本時間15日午前11時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。日本は先発9人を変更。DF南萌華とMF長野風花が引き続きスタメン入りした。キャプテンマークはDF熊谷紗希が着けた。予想布陣は4-4-2。GKは大熊茜、4バックは左からDF守屋都弥、南、熊谷、DF清水梨紗。2ボランチは長野と