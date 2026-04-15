日本サッカー協会(JFA)は15日、アメリカ遠征を行っている日本女子代表(なでしこジャパン)において、DF高橋はながコンディション不良のために離脱することを発表した。なお、高橋に代わる追加招集はない。今遠征でなでしこはアメリカ女子代表と国際親善試合を3試合行う予定となっており、日本時間12日の初戦では1-2の敗戦。残る2試合は15日、18日開催予定となっている。