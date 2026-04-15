開催：2026.4.15 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 1 - 7 [エンゼルス] MLBの試合が15日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとエンゼルスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。 1回表、2番 マイク・トラウト 4球目を打ってセンターへのホームランで