開催：2026.4.15 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 4 - 5 [ナショナルズ] MLBの試合が15日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとナショナルズが対戦した。 パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。 1回表、3番 ブレイディ・ハウス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショ