開催：2026.4.15 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 6 - 0 [Rソックス] MLBの試合が15日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとRソックスが対戦した。 ツインズの先発投手はミック・エイベル、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。 1回裏、3番 ルーク・キーシャル 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ