【動画】BTS V、かわいすぎる退勤動画／Vのユーモアとかわいさ満載のTikTok投稿（4本） BTSのV（ヴィ）が自身のTikTokを更新。退勤の様子からおうち時間までを収めた、癒し効果満点のキュートな動画を公開し、ファンを喜ばせている。 ■BTS Vの退勤～シャワーシーン＆眠る姿まで！ J-HOPEも特別出演 動画では、「Hooligan」のBGMに合わせ、Vが同曲のMVで着用していたレザーのオー