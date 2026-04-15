【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnu「AIZO」が、King Gnuとして17作目のストリーミング累計再生回数1億回を突破した。（2026年4月20日付 オリコン調べ） ■息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン「AIZO」 2026年1月9日より配信がスタートした「AIZO」は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つ