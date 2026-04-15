15日前引けの日経平均株価は続伸。前日比285.45円（0.49％）高の5万8162.84円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1055、値下がりは465、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を228.08円押し上げ。次いでＳＢＧ が96.54円、東エレク が31.18円、ベイカレント が23.47円、太陽誘電 が17.00円と続いた。 マイナス