15日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数745、値下がり銘柄数597と、値上がりが優勢だった。 個別ではインターライフホールディングス、東京衡機がストップ高。山田再生系債権回収総合事務所、トライアイズ、ソフトテックスは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ＪＥＳＣＯホールディングス、ドーン、コメ兵ホールディングス、ペッパーフ