15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.3％減の2331億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.3％減の1820億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＴＩＰＦａｃｔＳｅｔ台湾 、上場中国Ａ株パンダ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型 、グローバルＸチャイナＥＶ