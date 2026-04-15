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15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ111502 -27.2 56210 ２. 日経ベア２ 1670159.197.3 ３. 日経Ｄインバ 16397 -28.63966 ４. 楽天Ｗブル 11499-3.8 66950