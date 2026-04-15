専業投資家のテスタが14日、自身のXを更新し、長期で“ほったらかし”保有している口座内の銘柄を発表した。買値からマイナス25％…ケタ違いの爆損！気になる投資家テスタの保有株定期的に株取引の状況をしているテスタは今回、「スーパー長期ほったらかし口座 定期的観察その13 任天堂が年初来安値で買い値から−25％の模様アメリカ株11銘柄の中でもアメリカンエアラインズとナイキとかはもう8年くらい持ってるのに未だに