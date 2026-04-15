大阪市で風俗スカウトグループ「ナチュラル」の関係先を家宅捜索中に捜査対象の男性を暴行したとして、特別公務員暴行陵虐罪などに問われた大阪府警捜査4課の元巡査部長関坂祐二被告（42）と元巡査長溝畑一成被告（34）に大阪地裁（水落桃子裁判官）は15日、いずれも拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑いずれも拘禁刑1年）の判決を言い渡した。起訴状などによると昨年7月15日、家宅捜索した大阪市西区のビル一室で、捜査対象の男性