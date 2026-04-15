◇ア・リーグホワイトソックス 5―8 レイズ（2026年4月14日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、本拠でのレイズ戦に「3番・一塁」で先発し、日米通算250号となった4日（同5日）の本拠ブルージェイズ戦以来、9試合ぶりとなる5号本塁打をマークした。 3―8で迎えた9回2死一塁の第5打席で右翼へ2ランを放った。内角への94.1マイル（約151.4キロ）の直球を叩くと、打球は右翼ポール際へ