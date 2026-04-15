葛飾北斎を題材にした舞台芸術作品「ＴｈｅＬｉｆｅｏｆＨＯＫＵＳＡＩ」日本凱旋（がいせん）公演が東京・浅草公会堂で行われる１８日を今週末に控え、ノンバーバルで北斎役を演じるパフォーミングアーティストのサカクラカツミが「想像を超えた仕上がりぶり」という直前リハーサルの様子を明かし、現在の心境などを語った。セリフなし、体の動きと映像だけで表現する注目の舞台は、２０２３年にイタリアのボローニャで