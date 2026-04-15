◆米大リーグホワイトソックス５―８レイズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・レイズ戦に「３番・一塁」で先発出場。９試合ぶりとなる５号を放った。５点を追う９回２死一塁から、右腕ゴメスの速球を右翼ポール際に豪快に運ぶ２ランとした。試合は反撃及ばず敗れ、Ｗソックスはカード初戦を落とした。メジャー史上４人目、日本