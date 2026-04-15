ライブアイドル界隈の中でも新進気鋭ながらこれまでの活動の中で、既に海外でのライブ経験や海外も含めた主催企画＜IDOL KINGDOM＞などを次々に成功させ、＜TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック＞等のアイドルイベントや、＜FREEDOM NAGOYA 2025＞等のロックフェスにも積極的に参加。早くもメジャーデビューを果たす6人組アイドルグループ「Maison de Queen」が現体制一周年を迎えた4月14日(火)川崎CLUB CIT