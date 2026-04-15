◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースとメッツの一戦が行われるドジャースタジアムに１４日（日本時間１５日）、韓国の人気音楽グループ「ＢＩＧＢＡＮＧ」のＧ―ＤＲＡＧＯＮ、Ｄ―ＬＩＴＥが姿を現した。佐々木朗希投手はグラウンドにいた２人に駆け寄ると、ガッチリ握手。サインボールをプレゼントするなど、世界的スターとの交流を楽しんだ。佐々