皮膚科・美容皮膚科・形成外科を展開する医療法人社団鉄結会・アイシークリニックは、新年度の環境変化を経験した社会人３００人を対象に４月１日〜１０日までインターネットで「ストレスと肌の関係性」に関する調査を実施した。毎年５月のゴールデンウィーク明けには、「５月病」と呼ばれる心身の不調を訴える人が増加する。近年の研究では、精神的ストレスが皮膚疾患の発症や悪化に深く関与していることが明らかになっており