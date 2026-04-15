4月14日、Zepp DiverCity Tokyoにてザ・ブラック・クロウズを観た。彼らの来日は2022年11月以来のことで、今回はオーストラリア・ツアーを経ての日本上陸となった。3年半ぶりの日本公演が東京での二夜公演のみというのは少しばかり寂しいところではあるが、このバンドならではの生々しくて自由度の高いディープなロックンロール・ショウは、いまだ健在というよりもさらに磨きのかかったものになっており、会場を埋め尽くした幅広い