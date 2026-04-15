東京都・東大和市は、２０２５年１０月１日で市制施行５５年目を迎えた。５年後の市制施行６０周年に向けた事業として、市役所の窓に子どもたちと絵を描く「ガラスアートプロジェクト」がスタート。描いた絵は「タイムカプセル」のように、市制施行６０周年の際に、自分やまちを振り返るきっかけになればと企画した。市役所ロビーの大きい窓（幅７メートル×高さ１．８メートル）に何を描くか決めるところから、子どもたちと一