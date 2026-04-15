◆米大リーグツインズ６―０レッドソックス（１４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手が、敵地のツインズ戦に「３番・ＤＨ」で４試合ぶりの先発出場し４打数２安打。出場４試合連続安打で打率は３割４厘とした。最近６試合中５度欠場と出番が少なかった吉田だったが、第１打席で右腕エイベルのチェンジアップを右前にはじき返すと、６回の第３打席では外角直球を左翼にライ